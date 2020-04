Pod koniec poprzedniego roku, niedługo po 71. urodzinach, Bajevic został trenerem kadry narodowej BiH. Pierwotnie ustalono, że poprowadzi zespół w marcowych barażach do mistrzostw Europy, a w przypadku sukcesu – w turnieju finałowym Euro.

Z powodu pandemii koronawirusa Bajevic nie zdążył zadebiutować na ławce reprezentacji Bośni i Hercegowiny, a teraz dopiero wrzesień jest wymieniany jako najwcześniejsza data rozegrania play off do ME.

Podczas posiedzenia online zarząd miejscowej federacji zadecydował o przedłużeniu umowy selekcjonera i pozostałych członków sztabu szkoleniowego drużyny narodowej.

Nie sprecyzowano, kiedy nowa umowa wejdzie w życie, lecz spekuluje się, że trener będzie prowadził drużynę i w barażach, i nowej edycji LN – jednym z rywali w grupie 1 Dywizji A jest Polska.

Jeśli Bośnia i Hercegowina poradzi sobie w barażach do Euro (pierwszy mecz zagra z Irlandią Północną), dołączy w 2021 roku do gr. E, w której są: Hiszpania, Szwecja i Polska.

Urodzony w Mostarze Bajevic w przeszłości z sukcesami jako trener pracował m.in. w AEK Ateny, Olympiakosie Pireus, PAOK Saloniki i Crvenej Zvezdzie Belgrad.