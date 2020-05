To kolejne akcje, w których obaj biorą udział. Maradona tym razem przekazał replikę koszulki ze zwycięskich dla Argentyny piłkarskich mistrzostw świata 1986. Umieścił tam też dedykację o treści: "Damy radę".

Diego nawet nie wie, jak wielkie znaczenie mają tak małe gesty. Tego nie da się ocenić. Będę mu wdzięczna do końca życia - powiedziała Martita Gutierrez, mieszkanka jednego z najbardziej dotkniętych epidemią regionów.

A Maradona skomentował ten wpis na Instagramie słowami: "To ja jestem tym, który dziękuję wam za wykonywaną pracę. Oczywiście jest jeszcze wiele do zrobienia. To jest dopiero początek. Ściskam was wszystkich".

Pomóc chce też del Potro, który na licytację oddał buty, w których grał pamiętny półfinał turnieju wielkoszlemowego w Londynie. W Wimbledonie 2013 na jego drodze stanął wówczas Serb Novak Djokovic. Argentyńczyk przegrał, ale mecz przeszedł do historii, bo trwał cztery godziny i 43 minuty.

Pieniądze z tej aukcji mają trafić do szpitala w miejscowości Ramon Santamarina de Tandil, skąd pochodzi tenisista.

Na świecie stwierdzono już ponad 4,1 mln zachorowań na Covid-19. Prawie 281 tys. osób zmarło. W Argentynie - według najnowszych danych - jest ok. 5,5 tys. zakażonych, a 300 osób poniosło śmierć.