Polonia opublikowała cennik biletów na nowy sezon. Za "przyjemność" oglądania meczów z udziałem trzecioligowych (czwarty poziom rozgrywkowy) piłkarzy trzeba zapłacić od 35 do 165 zł.

Kibice "Czarnych Koszul" są oburzeni takimi cenami. Na forach nie kryją swojego oburzenia. Francuski właściciel klubu chyba jednak się tym nie przejmuje. Nitot odpowiedział im w dość wulgarny sposób.

Narzekacie? Mam to w dupie. Nie stać Was to nie chodźcie - wypalił szef Polonii na nagraniu umieszczonym w internecie.