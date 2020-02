Na trybunach stadionu przy ulicy Łazienkowskiej pojawił się transparent z napisem "Kisiel won z Legii", skierowany do młodego piłkarza Legii.

Jakub Kisiel to reprezentant Polski do lat 17. Zawodnik pochodzi z Pułtuska, ale przed transferem do Legii grał w barwach Polonii Warszawa. To nie podoba się kibolom z "Żylety", którzy delikatnie mówiąc nie życzą sobie, by siedemnastolatek był zawodnikiem "wojskowych".

Podczas meczu z ŁKS pojawił się także inny transparent związany z Polonią Warszawa. On z kolei nawiązywał do planów francuskiego biznesmena Gregoire'a Nitota, który ma zostać inwestorem klubu z Konwiktorskiej. "Panie Nitot, nie jest za późno by się wycofać. Firma wciąż ma klientów i wciąż funkcjonuje" - napisano. W ten sposób pseudokibice chcieli zastraszyć Nitota, by ten nie wspierał finansowo klubu z Konwiktorskiej.