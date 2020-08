I dodał, że najważniejsze dla niego jest nie kłócić się z samym sobą. "Jeśli będę czuł, że piłka nożna nie sprawia mi już radości, to nie wrócę do tego fachu" - zaznaczył.

Klopp na Anfield Road pracuje od 2015 roku. W tym sezonie poprowadził "The Reds" do pierwszego po 30 latach tytułu mistrza Anglii, a rok wcześniej triumfował w Lidze Mistrzów.

"My w kolejnych latach nie mamy zamiaru bronić tytułu mistrzowskiego. My chcemy zdobywać kolejne. To dopiero początek naszego wygrywania. Wszyscy nie możemy doczekać się nowego sezonu i chcemy to zrobić jeszcze lepiej niż w minionym" - zapowiedział niemiecki szkoleniowiec.