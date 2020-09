Mamy świadomość, jaką siłą dysponują nasi rywale, ale musimy być głównie przygotowani na to, co my chcemy zagrać. Mogę tylko powiedzieć, że zmiany będą w każdej formacji - powiedział trener.

Jego zespół w piątek, w pierwszym po 289 dniach przerwy meczu reprezentacji, przegrał na inaugurację Ligi Narodów w Amsterdamie z Holandią 0:1.

Bośniacy zremisowali wówczas na wyjeździe z Włochami 1:1

Po meczu biało-czerwoni zostali na dwie noce w Amsterdamie, skąd w niedzielne popołudnie dotarli do Sarajewa, a stamtąd przyjechali autokarem do Zenicy.

Początek poniedziałkowego spotkania grupy 1 najwyższej dywizji LN o godz. 20.45.