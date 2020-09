"Nie mam pojęcia jak długo pozostanę na stanowisku. Wszystko zależy od władz federacji. Jeśli nie pojawi się nowy trener, być może znów poproszą mnie o pomoc. Zobaczymy jak będzie" - przyznał po spotkaniu Lodeweges.

"Pomarańczowi" byli wyraźnie słabsi od Włochów. Jedyną bramkę tuż przed końcem pierwszej połowy zdobył Nicolo Barella. Trzy dni wcześniej Holandia pokonała w Amsterdamie Polskę 1:0.

"Przegraliśmy z bardzo dobrym zespołem, który praktycznie robił to co my, tylko lepiej" - ocenił Lodeweges.

Koeman zrezygnował z funkcji selekcjonera reprezentacji Holandii w sierpniu, po tym jak przyjął propozycję objęcia Barcelony. Z pogrążonym w kryzysie katalońskim klubem podpisał dwuletni kontrakt. W Holandii był bardzo lubiany i wyciągnął zespół narodowy z dużego dołka. Lodeweges był jego asystentem.

W październiku Holandię czeka towarzyski mecz z Meksykiem oraz kolejne w Lidze Narodów - z Bośnią i Hercegowiną oraz ponownie Włochami.