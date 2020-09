Krzysztofowi Piątkowi grozi po powrocie do Niemiec pięciodniowa kwarantanna związana z pandemią koronawirusa. Polski piłkarz poleciał z reprezentacją do Bośni i Hercegowiny na mecz Ligi Narodów, a to kraj wysokiego ryzyka zakażenia.

Magazyn "Kicker" napisał, że klub miał z polskim związkiem dżentelmeńską umowę, iż Piątek do Zenicy nie pojedzie. Reklama Jak przyznał menedżer generalny Herthy Berlin Michael Preetz, klub dostał dwa sygnały - że jest próba przełożenia miejsca meczu z Bośnią i Hercegowiną na region, gdzie nie występuje tak duże ryzyko zakażenia koronawirusem, a jeśli się to nie uda, wówczas Piątek miał wrócić do Berlina. Niestety, tak się nie stało - powiedział Preetz. Brzęczek zapowiada duże zmiany przed meczem z Bośniakami [WIDEO] Zobacz również To oznacza, że Piątka teraz czekać będzie prawdopodobnie pięciodniowa kwarantanna i nie będzie mógł zagrać w piątkowym meczu Pucharu Niemiec z Eintrachtem Brunszwik. Ta cała przerwa reprezentacyjna jest kompletnie bez sensu. W czasach pandemii podróże powinny być maksymalnie ograniczone - skomentował Preetz. Hertha ma zamiar postarać się o zwolnienie Piątka z kwarantanny, pod warunkiem, że po przylocie będzie miał negatywny wynik testu na zakażenie koronawirusem. Polacy z Bośnią i Hercegowiną w ramach Ligi Narodów zagrają w poniedziałek. Początek meczu o 20.45.