W piątek w pierwszej potyczce w Lidze Narodów Polacy przegrali w Amsterdamie 0:1 z Holandią, ale poniedziałek pokonali na wyjeździe Bośnię i Hercegowinę 2:1.

„Wygrane spotkanie w Zenicy nie może zamazać obrazu naszej reprezentacji, bo na tę chwilę nie tyle nie wygląda to zbyt dobrze, ile wygląda wręcz ubogo. Pierwsze 30 minut w konfrontacji z występującą w rezerwowym składzie Bośnią i Hercegowiną to w naszym wykonaniu totalna plaża. Na boisku nic się nie działo, poza prezentem dla gospodarzy w postaci rzutu karnego. Złożyły się na to brak odpowiedzialności Jana Bednarka oraz wyjątkowa skrupulatność tureckiego arbitra, który był blisko całej sytuacji. A po stracie bramki w ogóle nie potrafiliśmy zareagować i odpowiedzieć” – ocenił Kaczmarek.

Popularny „Bobo” jest zdania, że gdyby nie stałe fragmenty, Polacy meczu z Bośnią i Hercegowiną mogliby nawet nie zremisować.

„Broniący w takich sytuacjach strefą rywale zapomnieli, że żywiołem Glika jest walka w powietrzu. Kamil to silny chłop i kiedy wbiega w pole karne jest w stanie wszystkich przewrócić. Ten mecz pokazał również, że naszym atutem powinna być grać skrzydłami. Kamilowie Grosicki i Jóźwiak, który nie jest może do końca ukształtowany technicznie, ale ma serducho, jest agresywny i nie odpuszcza, rozruszali tę drużynę” – przyznał.

70-letni szkoleniowiec uważa, że kilku zawodników wypadło znacznie poniżej oczekiwań. A tę listę otwierają Grzegorz Krychowiak i Sebastian Szymański.

„Pewnych piłkarzy, którzy z powodu pandemii nie weszli jeszcze w sezon i motorycznie nie wyglądają najlepiej, można usprawiedliwiać. Liga rosyjska ma jednak za sobą już sześć kolejek, a oni wypadli bardzo blado. To wielkie rozczarowanie. Lewa noga zawsze jest w cenie, ale Szymański może pełnić rolę zmiennika, natomiast Krychowiak to papierek lakmusowy drugiej linii, który odpowiadał za przejście zespołu z ataku do obrony i transformację w drugą stronę. Tymczasem w tych meczach snuł się po boisku” – zauważył.

Kaczmarek podkreśla, że pewne eksperymenty w kadrze nie powinny już mieć miejsca. Dotyczy to zwłaszcza wystawiania Bartosza Bereszyńskiego na lewej obronie.

„Ta droga nigdzie nas nie zaprowadzi. W takich meczach skłaniałbym do dania szansy 21-letniemu Tymoteuszowi Puchaczowi z Lecha Poznań. To młody, silny i odporny na urazy chłopak. Zdecydowanie więcej czasu na boisku powinien także spędzić jego rówieśnik Jakub Moder. Nie rozumiem też co ma nam dać wejście na boisko w 85. minucie Karola Linettego. Poza tym, że licznik bije, bo taka zmiana ma wpływ tylko na statystykę” – stwierdził.

Wartość reprezentacji Polski znacznie obniżyła także absencja Roberta Lewandowskiego. Według byłego asystenta Leo Beenhakkera w polskiej kadrze, atak biało-czerwonych bez napastnika Bayernu Monachium nie istnieje.

„Mieliśmy wielu znakomitych ofensywnych piłkarzy, jak Pol, Brychczy, Deyna, Lubański, Lato czy Boniek, ale żaden nie miał takiego wpływu na drużyną narodową jak +Lewy+. I to nie tylko bezpośrednio na murawie, ale także w przygotowaniach czy wręcz w całej otoczce wokół kadry. To jest nasz piłkarski skarb narodowy i mający go zastąpić Krzysztof Piątek oraz Arkadiusz Milik postawieni zostali w niewdzięcznej roli, tym bardziej, że dalecy są od swojej optymalnej dyspozycji” – podsumował Kaczmarek.