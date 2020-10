Na łamach gazety "Der Spiegel" głos zabrał jeden z niemieckich prawników. Według niego Polak może mieć poważne problemy, jeśli potwierdzi się, że uchylał się od opodatkowania. Rafael Villena y Scheffler i dał radę napastnikowi Bayernu Monachium.

"Der Spiegel" przypomina o umowie między Lewandowski, a Cezarym Kucharskim, która prawdopodobnie została podpisania ze wsteczną datą. Na jej mocy najlepszy polski piłkarz za 14 tys. euro przenosiła prawa do swojego wizerunku na agenta na 30 lat. Według niemieckich dziennikarzy to może budzić wątpliwości tamtejszego urzędu skarbowego. Fiskus może uznać umowę za niezgodną z realną wartością. To teraz może zostać sklasyfikowane jako uchylanie się od opodatkowania - ocenia Scheffler, którego zdaniem Lewandowski powinien niezwłocznie poszukać najlepszych polskich i niemieckich doradców podatkowych i prawników.