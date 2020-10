Do spotkania z biało-czerwonymi bałkański zespół przystąpi po bezbramkowym remisie z Holandią w Zenicy w Lidze Narodów. Niedzielny mecz odbył się trzy dni po porażce karnymi z Irlandią Północną (po dogrywce 1:1) w półfinale barażu o awans na przyszłoroczne Euro.

„Moim celem jest jak najlepsze zakończenie pracy z reprezentacją. Swoim piłkarzom zawsze mówię, że grając w zespole narodowym muszą dawać z siebie wszystko. W środę będziemy chcieli osiągnąć korzystny wynik przeciwko całkiem niezłemu rywalowi. I po tym meczu przekażę drużynę nowemu trenerowi. Uważam, że mamy dobrych szkoleniowców, którzy mogą z powodzeniem prowadzić reprezentację, a ja będę gotowy do pomocy” – stwierdził Bajevic.

Ze zmianami w składzie odchodzący selekcjoner nie czekał na swojego następcę. Z Holandią w ekipie Bośni i Hercegowiny zagrało trzech debiutantów i to w podstawowym składzie: Dennis Hadzikadunic, Advan Kadusic i Benjamin Tatar.

„Mieliśmy co najmniej trzy szanse na strzelenia gola wspaniałej reprezentacji Holandii, lecz przeciwnicy też mieli swoje okazje. Teraz jedziemy po zwycięstwo do Polski, bo nie chcemy być ostatni w grupie” – ocenił Bajevic.

Debiutant Tatar dodał: „Gra w klubie i w reprezentacji to nie to samo. W kadrze można zobaczyć różnicę w szybkości i jakości, zarówno podczas treningu, jak i meczów. A co do mnie, cieszę się, że rozegrałem pierwsze spotkanie, będę miał co opowiadać synowi, gdy dorośnie”.

W mediach z kolei trwa już „giełda trenerska”. Dziennikarze twierdzą, że nowym selekcjonerem może zostać urodzony w Zenicy Krstajic, były selekcjoner Serbów, chociaż lista kandydatów jest znacznie dłuższa. Nie brakuje też zwolenników rozwiązania w postaci zatrudnienia obcokrajowca, chodzi o trenera spoza regionu.

„Myślę o powrocie do pracy w futbolu, a propozycji poprowadzenia reprezentacji z dużym potencjałem nie odrzuciłbym” – powiedział serbskim mediom Krstajic, który rzekomo nie skorzystał z oferty z jednego z klubów Bahrajnu.

Środowy mecz we Wrocławiu rozpocznie się o godz. 20.45. W tabeli Ligi Narodów, grupa A1, po trzech kolejkach prowadzą Włochy 5 pkt, przed Holandią i Polską po 4 oraz Bośnią i Hercegowiną 2.

Reprezentacja BiH mogła też rywalizować z Polską na Euro 2021, ponieważ zwycięzca barażów dołączy do grupy z biało-czerwonymi, Hiszpanią i Szwecją.