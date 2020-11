Polki zostały poddane testom na obecność koronawirusa podczas zgrupowania w Uniejowie. Pozytywne wyniki miało sześć piłkarek i osoba ze sztabu szkoleniowego. W tej sytuacji zgrupowanie zostało w miniony czwartek zakończone.

„PZPN poprosił UEFA o przełożenie meczu, który miał się odbyć w Madrycie, na inny termin. Europejska federacja piłkarska przystała na tę prośbę PZPN i przeniosła spotkanie na luty. Najbliższe okienko, przeznaczone na mecze reprezentacji narodowych, zaplanowane jest w dniach 15-24 lutego i właśnie wtedy zostanie rozegrane ostatnie starcie Polek w ramach kwalifikacji do Euro 2022” - napisano w komunikacie PZPN.

Dla drużyny trenera Miłosza Stępińskiego mecz z Hiszpankami jest niezwykle ważny. Aby zająć drugie miejsce w swojej grupie, które da im prawo gry w barażach o finały EURO 2022, muszą w Madrycie wygrać.

Hiszpanki to jeden z najlepszych zespołów w Europie. W trwających kwalifikacjach zdobyły w sześciu meczach 16 punktów, strzelając 32 gole, przy jednym straconym. W piątek rozgromiły u siebie Mołdawię 10:0. Punkty straciły tylko raz – w spotkaniu z Polską w Lublinie (0:0).

Te eliminacje są dla biało-czerwonych bardzo pechowe. Miały zainaugurować walkę o ME wyjazdowym meczem z Czeszkami 3 września 2019. Dzień przed spotkaniem zostało ono - z powodu zatrucia pokarmowego przeciwniczek – przełożone.

Ważny remis

W efekcie Polski wystartowały do walki o ME od bezbramkowego remisu z wyżej notowaną Hiszpanią, potem pokonały Mołdawię i Azerbejdżan po 5:0, a kwalifikacje zostały na kilka miesięcy przerwane z powodu pandemii koronawirusa. UEFA przeniosła finały ME w Anglii o rok, na lato 2022.

Po wznowieniu gier we wrześniu zespół trenera Miłosza Stępińskiego wrześniu rozegrał dwa mecze z Czeszkami (0:0 na wyjeździe i 0:2 w Bielsku–Białej). Miesiąc później Polki wygrały rewanże z Azerbejdżanem i Mołdawią po 3:0.

Jesienią z kadry wypadła z powodu kontuzji jej liderka, napastniczka VfL Wolfsburg Ewa Pajor.

Polki grały dodatkowo osłabione absencjami innych zawodniczek z powodu kontuzji i zakażeń koronawirusem. Do zespołu dołączyły z konieczności debiutantki.

Zdaniem trenera Stępińskiego, wygrana z Hiszpanią, choć mało prawdopodobna, jest możliwa.

W grze o awans uczestniczy 47 zespołów. Debiutantami są Cypr i Kosowo. Zwycięzcy dziewięciu grup i trzy najlepsze drużyny z drugich miejsc awansują do ME bezpośrednio. Pozostałe sześć ekip z drugich pozycji zagra w barażach o trzy ostatnie przepustki do turnieju finałowego. Stawkę 16 uczestników uzupełni gospodarz - Anglia.

We wtorek Czechy grają u siebie z Mołdawią.