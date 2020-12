32-letni Lewandowski w poprzednim sezonie sięgnął z Bayernem Monachium po triumf w Lidze Mistrzów, niemieckiej ekstraklasie i Pucharze Niemiec, a w każdych z tych rozgrywek był najlepszym strzelcem. W Bundeslidze zdobył 34 bramki, w LM 15, zaś w Pucharze Niemiec sześć. Łącznie trafił 55 razy w 47 meczach.

W sezonie 2020/21 nie zwalnia tempa. Po 12 kolejkach Bundesligi ma 15 goli i jest na czele klasyfikacji strzelców. W Champions League zdobył na razie trzy bramki.

Z powodu pandemii koronawirusa nie odbył się w tym roku słynny plebiscyt "France Football", więc nikt nie mógł odebrać prestiżowej "Złotej Piłki".

Natomiast na początku października Lewandowski został zwycięzcą plebiscytu na Piłkarza Roku UEFA za sezon 2019/20.

W konkursie FIFA głosują dziennikarze, selekcjonerzy i kapitanowie drużyn narodowych, a także internauci. Oddawanie głosów zakończyło się 9 grudnia.

W przypadku zwycięstwa Lewandowski zostanie pierwszym polskim piłkarzem, który dostąpił tego zaszczytu.

W kategorii na Piłkarkę Roku nominowane są: Dunka Pernille Harder (wcześniej Wolfsburg, obecnie Chelsea Londyn), Angielka Lucy Bronze z Manchesteru City (wcześniej Olympique Lyon) oraz Francuzka Wendie Renard z Olympique Lyon.

"Wyróżnieni już przez UEFA Robert Lewandowski i Pernille Harder są faworytami do zdobycia nagród FIFA +The Best+, które w czwartek będą pachnieć +Złotą Piłką+, po roku wstrząśniętym pandemią" - napisała agencja AFP.

Z innych kategorii warto zwrócić uwagę m.in. na Trenera Roku drużyny męskiej, gdzie o zwycięstwo walczą Argentyńczyk Marcelo Bielsa (Leeds United) oraz Niemcy Hans-Dieter Flick (Bayern Monachium) i Juergen Klopp (Liverpool).

Ceremonia w Zurychu, która z powodu pandemii będzie zdalna, rozpocznie się o godz. 19. Wirtualny program w siedzibie FIFA poprowadzą angielska dziennikarka i prezenterka Reshmin Chowdhury oraz znakomity w przeszłości holenderski piłkarz Ruud Gullit.