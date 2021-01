Pod wodzą Brzęczka drużyna narodowa odniosła 12 zwycięstw, pięć spotkań zremisowała i doznała siedmiu porażek. Bilans bramek: 36-20 na korzyść Polaków.

49-letni Brzęczek prowadził reprezentację od lipca 2018 roku, kiedy po nieudanym występie w mistrzostwach świata w Rosji zastąpił Adama Nawałkę.

W debiucie szkoleniowca 7 września 2018 Polacy zremisowali w Bolonii z Włochami 1:1 na inaugurację pierwszej edycji Ligi Narodów. Cztery dni później identycznym rezultatem zakończyła się towarzyska konfrontacja z Irlandią we Wrocławiu. Następnie były dwie porażki w LN - z Portugalią 2:3 i w rewanżu z Włochami 0:1, towarzyska z Czechami 0:1 oraz - na zakończenie udziału w Lidze Narodów - remis w Guimaraes z Portugalią 1:1.

Złą serię biało-czerwoni przerwali w marcu 2019, kiedy na inaugurację eliminacji mistrzostw Europy pokonali w Wiedniu Austriaków 1:0. Kwalifikacje były udane, zespół Brzęczka zanotował osiem wygranych w 10 spotkaniach i pewnie awansował do turnieju finałowego, zostawiając za sobą nie tylko Austrię, ale i Słowenię, z którą doznał jedynej porażki, Izrael, Macedonię Płn. i Łotwę.

Od listopada ubiegłego roku drużyna narodowa miała 10-miesięczną przerwę w występach ze względu na pandemię COVID-19. Odwołano zaplanowane na wiosnę tego roku mecze towarzyskie, a mistrzostwa Europy przeniesiono na 2021.

Kadra wróciła na boisko 4 września 2020, po 289 dniach przerwy, gdy w Amsterdamie - na inaugurację drugiej edycji Ligi Narodów - uległa Holandii 0:1. Trzy dni później w Zenicy pokonała Bośniaków 2:1.

Październikowy tryptyk zaczęła od towarzyskiej wygranej z Finlandią 5:1, później było 0:0 z Włochami i 3:0 z Bośnią i Hercegowiną w Lidze Narodów.

W listopadzie w Chorzowie biało-czerwoni pokonali Ukrainę 2:0 w spotkaniu towarzyskim, a następnie w Reggio Emilia w takim samym stosunku ulegli Italii w LN. Zeszłoroczne występy zakończyli rewanżem z "Pomarańczowymi", przegranym 1:2 na Stadionie Śląskim.

Bilans występów reprezentacji Polski pod wodzą Jerzego Brzęczka:

rok 2018

07.09, Bolonia: Włochy - Polska 1:1 (0:1) LN

11.09, Wrocław: Polska - Irlandia 1:1 (0:0)

11.10, Chorzów: Polska - Portugalia 2:3 (1:2) LN

14.10, Chorzów: Polska - Włochy 0:1 (0:0) LN

15.11, Gdańsk: Polska - Czechy 0:1 (0:0)

20.11, Guimaraes: Portugalia - Polska 1:1 (1:0) LN

rok 2019

21.03, Wiedeń: Austria - Polska 0:1 (0:0) el. ME

24.03, Warszawa: Polska - Łotwa 2:0 (0:0) el. ME

07.06, Skopje: Macedonia Północna - Polska 0:1 (0:0) el. ME

10.06, Warszawa: Polska - Izrael 4:0 (1:0) el. ME

06.09, Lublana: Słowenia - Polska 2:0 (1:0) el. ME

09.09, Warszawa: Polska - Austria 0:0 el. ME

10.10, Ryga: Łotwa - Polska 0:3 (0:2) el. ME

13.10, Warszawa: Polska - Macedonia Północna 2:0 (0:0) el. ME

16.11, Jerozolima: Izrael - Polska 1:2 (0:1) el. ME

19.11, Warszawa: Polska - Słowenia 3:2 (1:1) el. ME

rok 2020

04.09, Amsterdam: Holandia - Polska 1:0 (0:0) LN

07.09, Zenica: Bośnia i Hercegowina - Polska 1:2 (1:1) LN

07.10, Gdańsk: Polska - Finlandia 5:1 (3:0)

11.10, Gdańsk: Polska - Włochy 0:0 LN

14.10, Wrocław: Polska - Bośnia i Hercegowina 3:0 (1:0) LN

11.11, Chorzów: Polska - Ukraina 2:0 (1:0)

15.11, Reggio Emilia: Włochy - Polska 2:0 (1:0) LN

18.11, Chorzów: Polska – Włochy 1:2 (1:0) LN

----------------------------------------------------------------------------

bilans: 24 mecze; 12 zwycięstw Polski - 5 remisów - 7 porażek; bramki: 36-20

Strzelcy goli:

8 - Robert Lewandowski

7 - Krzysztof Piątek

5 - Kamil Grosicki

3 - Arkadiusz Milik

2 - Kamil Glik

1 - Jakub Błaszczykowski, Przemysław Frankowski, Jacek Góralski, Kamil Jóźwiak, Damian Kądzior, Mateusz Klich, Grzegorz Krychowiak, Karol Linetty, Jakub Moder, Sebastian Szymański, Piotr Zieliński