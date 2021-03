"Nie mamy żadnych sygnałów, że miałoby nie dojść do spotkania" - powiedział rzecznik prasowy związku (DFB) Jens Grittner.

Mecz eliminacji MŚ ma się odbyć w Duisburgu. Początek o godz. 20.45.

Federacja zapewniła, że jest w kontakcie z miejscowymi służbami medycznymi i sanitarnymi. "Dwóch piłkarzy musi poddać się izolacji, ponieważ mieli największy kontakt z zakażoną" - dodał rzecznik prasowy.

Przygotowania do spotkaniu nie zostały jednak zakłócone. To pierwszy przypadek zachorowania w niemieckiej kadrze, która od początku pandemii rozegrała osiem meczów międzypaństwowych.

"Oczywiście jest to zła wiadomość, zwłaszcza że do rozpoczęcia spotkania zostało zaledwie kilka godzin. Ale jesteśmy wszyscy dobrej myśli, że wirus nie zdążył się rozprzestrzenić i skończy się na tym jednym przypadku. Jesteśmy bardzo zdyscyplinowani, jeśli chodzi o przestrzeganie przepisów sanitarnych i dostosowujemy się do wszystkich zaleceń" - zapewnił dyrektor sportowy Oliver Bierhoff.

Niemcy w eliminacjach mistrzostw świata 2022 grają w grupie J z Rumunią, Islandią, Macedonią Północną, Armenią i Liechtensteinem.