Najbardziej dobitnie o przegranej mówi dziennik "Bild" i żąda natychmiastowego odejścia trenera Joachima Loewa. Dziennikarz uważa, że gdyby szkoleniowiec pracował w klubie, właśnie teraz straciłby pracę.

"To trzecia historyczna porażka pod wodzą Loewa. To on jest za to odpowiedzialny" - grzmi "Bild".

Przypomina przy okazji odpadnięcie reprezentacji po fazie grupowej w mistrzostwach świata w Rosji i przegraną z Hiszpanią 0:6.

"Nie widzicie, że cały świat się z nas śmieje?" - pyta się gazeta i uważa, że drużyna została już trzy lata temu źle pokierowana, a teraz właśnie są tego konsekwencje.

"Zasługi Loewa są niepodważalne, ale jego czas się skończył. To smutne, ale prawdziwe. A odejście po Euro może okazać się zbyt późne. Potrzebujemy sukcesu, a pod jego wodzą to się nie uda" - napisano.

Na portalu "sport1.de" można przeczytać, że "Niemcy zbłaźnili się do szpiku kości. Brakowało wszystkiego. A to doprowadziło do porażki z piłkarskim krasnalem, zajmującym 65. miejsce w światowym rankingu. Co za wstyd!".

Gazeta "Der Tagesspiegel" oceniła mecz jako: "poniżej zera". "Wszystkie wątpliwości wróciły. Krytyków Loewa jest teraz więcej niż liczy cała populacja Macedonii Północnej. Tych, co go bronią, trudno znaleźć".

W całkowicie innych humorach są dziennikarze z Macedonii Północnej. "Chłopcy, ale historia! To był nokaut! To największa wygrana w historii naszego futbolu. To oznacza, że ekipa Igora Angelovskiego jest gotowa na wielkie turnieje. Jesteśmy dobrze uzbrojeni. Brawo!" - napisał portal makfax.com.

Strona internetowa "vecer.mk" pisze o "cudzie w Duisburgu" i opisują, że Niemcy znaleźli się na kolanach.

Z kolei "telma.mk.com" ocenił, że piłkarze Macedonii Północnej zagrali perfekcyjny mecz. "Z chirurgiczną precyzją zaprezentowali się w obronie i błysnęli w ataku".