Zbigniew Boniek został we wtorek ponownie wybrany do Komitetu Wykonawczego UEFA. Obecny prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej zasiada we władzach europejskiej federacji od 2017 roku. Kongres odbywa się w szwajcarskim Montreux.

Boniek już podczas zjazdu PZPN w listopadzie 2020 roku zapowiedział, że będzie ubiegać się o reelekcję w Komitecie Wykonawczym UEFA, co zostało wówczas przyjęte przez aklamację. Jego nowa kadencja również potrwa cztery lata.