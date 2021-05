W ubiegłym tygodniu występujący w AC Milan Ibrahimovic uszkodził lewe kolano podczas meczu ligowego z Juventusem Turyn (3:0). Początkowo w mediach pojawiały się sugestie, że czekać go będą trzy tygodnie przerwy, ale w sobotnie popołudnie potwierdziły się znacznie mniej optymistyczny dla 39-letniego zawodnika scenariusz.

Reklama

Najpierw komunikat wydał klub z Mediolanu. Podano w nim, że Ibrahimovica czeka sześć tygodni leczenia, przez co jego udział w pierwszej fazie ME stoi pod dużym znakiem zapytania. Nieco później oświadczenie opublikowała szwedzka federacja, potwierdzając, że piłkarza zabraknie w kadrze na turniej.

"Rozmawiałem dziś ze Zlatanem, który niestety przekazał mi, że ten uraz wykluczy go z udziału w Euro. To oczywiście bardzo przykra wiadomość, przede wszystkim dla niego, ale również dla nas. Mam nadzieję, że zobaczymy go znów na boisku tak szybko, jak to możliwe" - zaznaczył cytowany w komunikacie trener "Trzech Koron" Janne Andersson.

Ibrahimovic w marcu wznowił reprezentacyjną karierę po prawie pięcioletniej przerwie. Rodacy cieszyli się na myśl, że znajdzie się on w kadrze na rozpoczynające się 11 czerwca ME. Selekcjoner nazwiska 26 graczy ma ogłosić we wtorek.

Słynny "Ibra" to z 62 golami najlepszy strzelec w historii szwedzkiej reprezentacji. Jest też jedynym zawodnikiem z tego kraju, który w trzech kolejnych edycjach ME zdobył bramkę (2004, 2008 i 2012). Łącznie w imprezach tej rangi zanotował sześć trafień.

Szwedzi w fazie grupowej Euro zmierzą się z Polakami, Hiszpanami i Słowakami. Z biało-czerwonymi zagrają na koniec pierwszej fazy - 23 czerwca w Sankt Petersburgu.