Usługi serwisowe z dojazdem na miejsce, to bardzo wygodny sposób naprawy czy opanowania firmowej sieci komputerowej. Nie trzeba się bowiem martwić takimi rzeczami, jak konfiguracja nowego komputera, peryferiów, instalacją oprogramowania czy nawet budową sieci WIFi. Wystarczy zadzwonić, umówić się na konkretny termin i czekać na serwisanta. Do tego, jak wynika z cennika firmy Komputronik, ceny tych usług są odpowiednio dobrane i nie zrujnują budżetu małego przedsiębiorstwa – np. pakiet podstawowy uruchomienia nowego komputera to zaledwie 199 złotych. A za bogatszą opcję, pozwalającą na uruchomienie dodatkowych funkcji i urządzeń trzeba zapłacić tylko 100 PLN więcej.

Serwisanci pomogą też przenieść dane między komputerami, a na nowym sprzęcie zainstalować wszystkie programy, z których korzystano na poprzednim sprzęcie. Zresztą, można skorzystać z ich usług nie tylko w przypadku sprzętu komputerowego – Komputronik oferuje też bowiem pomoc w montażu urządzeń smart home i smart office – np. można więc w ten sposób sprawić sobie monitoring biura czy inteligentne oświetlenie.

A co w przypadku takich nagłych awarii jak utrata danych, zawirusowanie sieci, utrata hasła, czy choćby zapomniane hasło do komputera? Tu także eksperci Komputronik przyjdą z pomocą. I to za sensowną cenę (pakiet ratunkowy to kwota 299 PLN za zestaw usług). Pakiety oczywiście można też ze sobą łączyć i zamówić kilka usług na raz.

Na pomoc można także liczyć po godzinach pracy (czyli w dni powszednie przed 10 i po 18), a także w weekendy, święta i inne dni wolne od pracy. Za pomoc w takich godzinach trzeba jednak będzie zapłacić więcej niż za ratunek w godzinach pracy w dni powszednie. Nawet jednak przy tej wyższej kwocie, możemy być pewni, że usługa zostanie wykonana w terminie i przez fachowców tak, by firma mogła od razu zacząć działać.

Trzeba też pamiętać, że serwisant nie pojawi się w firmie od razu, by wszystko naprawić. Jak wynika z cennika, opublikowanego przez Komputronik, konsultant pojawi się dopiero następnego dnia po zgłoszeniu awarii.

Usługę można zamówić w wybranych salonach – telefonicznie, online bądź osobiście.

Usługa Serwis u klienta jest więc odpowiedzią na wymagania obecnego biznesu. Komputronik zapewnia szybką i fachową pomoc, obejmującą wszystkie sfery działania małej firmy – od instalacji komputera, zgrywanie danych z urządzeń mobilnych, przez rozbudowę sieci WiFi, wymianę sprzętu czy instalację dodatkowych peryferiów. Można też na serwisantów liczyć w razie awarii i nie trzeba czekać do następnego dnia roboczego. To pozwala przedsiębiorcy oszczędzić czas i pieniądze – nie musi bowiem utrzymywać własnego działu IT, czy płacić fortuny przygodnemu informatykowi. Od razu wie, ile potrwa naprawa i ile go to będzie kosztowało.