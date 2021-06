Gdy w czasie pandemii świat biznesu praktycznie przeniósł się do sieci, to zapewnienie obsługi sieci komputerowej stało się dla firm być albo nie być. Wszystkie spotkania odbywają się przecież online, tak samo zresztą jak nabywanie czy sprzedawanie towarów.

Stąd Komputronik przygotował więc specjalny serwis i ofertę dla firm dużych i małych. Podstawowym jego elementem są poradniki -jaki sprzęt wybrać – laptop czy desktop, dlaczego warto zainwestować w legalne oprogramowanie i jakie programy wybrać do firmy itp.

Przedstawiane rozwiązania podzielono według grup zawodowych. Innego bowiem sprzętu potrzebuje grafik, którego komputer musi mieć najlepszy monitor i dobrą kartę graficzną, a innego prawnik czy lekarz, gdzie moc laptopa czy desktopa nie jest tak ważna, a jeszcze inne rozwiązania warto zaproponować psychologowi czy księgowemu.

Oczywiście sprzęt i software, przedstawione w poradnikach można od razu nabyć w sklepie Komputronik. To jednak nie koniec pomocy dla firm. W przypadku dużych przedsiębiorstw i dużego formatu zamówień, przedsiębiorca może liczyć na specjalne traktowanie. Wystarczy skontaktować się ze sklepem, a zostanie przygotowana specjalna oferta, prosto pod potrzeby biznesu.

Do tego Komputronik oferuje nie tylko samą sprzedaż i porady przedsprzedażowe. Firma potrafi też zapewnić kompleksową obsługę IT dużych i małych przedsiębiorstw. To rozwiązanie potrafi ściąć koszty i nie będzie wymagało budowy działu informatycznego od podstaw. Można się będzie zdać na wiedzę i ekspertów firmy.

By nie być gołosłownym, firma pokazuje też swoje najważniejsze projekty, które stworzyła dla takich firm jak Ferro czy Pako Lorente oraz jakie spotkania akcjonariuszy online zorganizowała w dobie pandemii. Można więc mieć pewność, że i dla naszej firmy skorzystanie z usług dla przedsiębiorców przyniesie tylko pozytywne efekty.

By skorzystać z usług Komputronik nie trzeba też wielu skomplikowanych czynności. Na stronie, dedykowanej firmom, jest prosty formularz kontaktowy, w którym trzeba podać NIP i pozostałe dane, wybrać temat kontaktu, zostawić krótką wiadomość i poczekać na telefon od konsultanta. Można też skontaktować się od razu telefonicznie i zacząć ustalać pierwsze szczegóły zamówienia.

Specjalnymi usługami dla firm Komputronik pokazuje, że nie jest tylko zwykłym sklepem, który ma sprzedać towar, a potem zapomnieć o kliencie. Firma oferuje partnerską pomoc zarówno dużym, jak i małym firmom. Nie chodzi tylko o sam wybór najlepszego sprzętu pod potrzeby klienta, ale także o zorganizowanie i utrzymanie obsługi IT firmy. Przedsiębiorca może liczyć na fachowość, doświadczenie i uczciwość firmy, z której usług będzie korzystał. Jednocześnie, skorzystanie z tej oferty, dzięki rabatom, pakietom usług i kompleksowej opiece IT oznacza mniejsze koszty firmy – nie trzeba będzie samemu bowiem organizować własnego działu informatycznego.