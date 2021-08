W pierwszej edycji rozgrywek LK Raków jak na razie wyeliminował po rzutach karnych litewski zespół Suduva Mariampol, z kolei Śląsk pokonał już dwie "przeszkody": estońską drużynę Paide Linnameeskond oraz ormiański Ararat Erywań.

Podobnie jak częstochowianie, od drugiej rundy do rywalizacji przystąpiła Pogoń Szczecin, ale przegrała dwumecz z chorwackim NK Osijek (0:0 i 0:1).

Potencjalni rywale

Raków i Śląsk będą w czwartek rywalizować na wyjazdach. Jeśli wicemistrzowie Polski i zdobywcy krajowego Pucharu i Superpucharu uporają się z rosyjskim klubem, w 4. rundzie trafią na KAA Gent lub RFS Ryga. Natomiast Śląsk, jeśli wyeliminuje Hapoel, zagra z Rapidem Wiedeń albo cypryjskim Anorthosisem Famagusta.

Liga Konferencji to nowe rozgrywki UEFA, trzeci poziom po Lidze Mistrzów i Lidze Europy.

We wtorek mistrz Polski Legia Warszawa odpadł z eliminacji Champions League po porażce z Dinamem Zagrzeb i o wstęp do fazy grupowej LE zagra ze Slavią Praga. W przypadku niepowodzenia mistrz Polski trafi do LK.