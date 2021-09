36-letni zawodnik w środę po raz kolejny zapisał się w historii futbolu. Dzięki dwóm golom zdobytym w meczu z Irlandią w kwalifikacjach mistrzostw świata, z dorobkiem 111 został samodzielnym rekordzistą w liczbie bramek uzyskanych w drużynie narodowej.

Reklama

W tym spotkaniu, rozegranym w Faro, otrzymał również żółtą kartkę, która wykluczyła go z zaplanowanego na wtorek meczu eliminacyjnego z Azerbejdżanem. Wobec tego sztab reprezentacji zwolnił Ronaldo ze zgrupowania, co oznacza, że nie wystąpi on również w sobotniej potyczce towarzyskiej z Katarem.

We wtorek słynny Portugalczyk podpisaniem indywidualnego kontraktu zakończył wszelkie formalności z przejściem z Juventusu Turyn do Manchesteru United. Po wcześniejszym opuszczeniu zgrupowania kadry będzie miał więcej czasu na przygotowanie się do debiutu w nowych barwach. Może to nastąpić 11 września w meczu ligowym z Newcastle United na Old Trafford.