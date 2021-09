Jesteśmy w dobrym momencie, drużyna gra dobrze, wszyscy zawodnicy komfortowo się w niej czują. Ale takie chwile mogą być niebezpieczne, bo możemy poczuć się zbyt pewnie. Wtedy wyzwanie stanie się znacznie poważniejsze - przestrzegł na konferencji prasowej 51-letni szkoleniowiec.

Anglia prowadzi w grupie I z kompletem zwycięstw po pięciu kolejkach. Polska zajmuje drugie miejsce z 10 punktami.

Poziom motywacji jest bardzo wysoki, ale bronimy się przed poczuciem, że jesteśmy lepsi niż w rzeczywistości. Nasze dobre wyniki są efektem ciężkiej pracy, przede wszystkim kiedy nie mamy piłki. Wtedy wykazujemy się ogromną dyscypliną - ocenił Southgate.

Wygrana gości w Warszawie praktycznie przesądzi o ich bezpośrednim awansie na mundial w Katarze. Do turnieju zakwalifikują się zwycięzcy każdej z grup eliminacji, a zespoły z drugich lokat wystąpią w barażach.

To dla nas duża szansa, ale nigdy nie jest łatwo wygrać na wyjeździe. Polska ma też o co grać. Jeśli chce wygrać grupę, raczej musi zwyciężyć. Zapowiada się ciekawy mecz - uważa Southgate.

W ostatnich dniach Anglia pewnie pokonała najpierw Węgry, a potem Andorę po 4:0. Po triumfie w Budapeszcie od pierwszych minut na Wembley zagrała zupełnie inna jedenastka.

Daliśmy odpocząć piłkarzom, którzy grali na Węgrzech, ale i tak rywalizacja o miejsce w składzie jest ogromna. Nie da się ot, tak stwierdzić, że skoro ten skład zagrał dobrze, to po prostu wystawimy go w następnym meczu. W Polsce czeka nas inne spotkanie z innymi wyzwaniami, innymi problemami, innym rytmem. Trzeba utrzymać wysoki poziom koncentracji - podkreślił trener "Trzech Lwów".

Nie tylko Lewandowski

W marcowym spotkaniu tych ekip na Wembley z powodu kontuzji nie mógł wystąpić Robert Lewandowski. Anglia wygrała wówczas 2:1, a decydujący gol padł w końcówce. Wszystko wskazuje na to, że w Warszawie kapitan biało-czerwonych już zagra.

Każdemu zespołowi brakowałoby takiego piłkarza. Pod względem wykańczania akcji jest w europejskiej czołówce. Trzeba być gotowym na to, co może dać swojemu zespołowi. Nie wolno nam zapominać, że są tam też inni silni piłkarze. Bardzo dobrze zagrali na Wembley i stawiali opór do samego końca. Owszem, pracujemy nad konkretnymi rozwiązaniami pod kątem Lewandowskiego, ale musimy być gotowi na cały zespół - powiedział Southgate.