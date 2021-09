Holenderska Federacja Piłki Nożnej (KNVB) nie miała litości dla Amina, chłopca, który postanowił spróbować szczęścia i zrobić sobie zdjęcie ze swoim idolem, napastnikiem FC Barcelona Memphisem Depayem. Wtargnął on na boisko podczas sobotniego meczu pomiędzy Holandią i Czarnogórą. Podbiegł do piłkarza i zrobił sobie z nim zdjęcie. Został za to ukarany przez KNVB pięcioletnim zakazem stadionowym oraz musi zapłacić grzywnę - 100 euro.

Wchodzenie na boisko podczas meczu jest zabronione – głosi oświadczenie federacji, która wyjaśnia, że może to spowodować „niebezpieczne sytuacje”. Podczas sobotniego meczu ukarano piętnaście innych osób, które poszły za przykładem chłopca.

Wyczyn Amina spodobał się jednak piłkarzowi FC Barcelona. Serdeczności dla fanów, którzy uczynili ten wieczór jeszcze bardziej specjalnym – napisał na Twitterze Depay, publikując m.in. zdjęcie z chłopcem robiącym selfie.