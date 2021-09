Występ naszej kadry oceniam bardzo wysoko. Drużyna pokazała niesamowitą ambicję, charakter, nie bała się podejmować ryzyka. Było widać, ze piłkarze tworzą monolit, że dobrze się rozumieją – dodał obecny trener Piasta Gliwice.

Nie chciał oceniać szans na powołanie do zespołu narodowego dla obrońcy i kapitana gliwiczan Jakuba Czerwińskiego.

Niełatwo jest mi wypowiadać się w tej kwestii, bo jestem trenerem Kuby i jak każdy szkoleniowiec chciałbym, żeby mój podopieczny grał w reprezentacji. Na pewno nie tylko ten okres jest dla niego bardzo dobry, ale i czas, kiedy zdobywaliśmy mistrzostwo Polski czy trzecie miejsce w lidze – dodał Fornalik, który dziewięć lat temu poprowadził biało-czerwonych w meczu z Anglią w eliminacji MŚ 2014.

Wtedy w Warszawie też padł remis 1:1, gospodarze również potrafili odrobić straty. Na trafienie Wayne'a Rooneya odpowiedział Kamil Glik. Tamto spotkanie zostało przesunięte o jedne dzień z powodu ulewy i złego stanu murawy na PGE Narodowym.

Pomocnik Piasta Patryk Sokołowski przyznał, że każdy z zawodników chciałby zagrać w drużynie narodowej.

Ciężko się dostać do niej, trzeba wierzyć, trzeba marzyć. Każdy, kto występuje w naszej drużynie, wierzy, że może się zagrać w kadrze swojego kraju i ma taki cel – stwierdził.

Na ostatnie zgrupowanie Słowaków powołania dostali dwaj gracze gliwickiego klubu - bramkarz Frantisek Plach i obrońca Jakub Holubek.

To bardzo dobra sprawa dla Franka, który pojechał pierwszy raz i był wdzięczny drużynie, że mu w tym pomogła. To fajne uczucie, że kiedy razem coś tworzymy, to indywidulnie zawodnicy mogą się promować. Franek rósł wraz z drużyną i teraz jest najlepszym bramkarzem w ekstraklasie – podkreślił Sokołowski.