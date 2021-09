Stołeczny zespół jest najbardziej utytułowany w rozgrywkach o Puchar Polski - 19 triumfów, ostatnio w 2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2018 roku.

We wtorek dojdzie m.in. do spotkania Jagiellonii Białystok z Lechią Gdańsk. To będzie rewanż za finał z 2019 roku, który wygrali gdańszczanie 1:0.

Takich potyczek klubów z elity będzie więcej - następnego dnia Górnik Zabrze zmierzy się z Radomiakiem Radom i Stal Mielec z Wisłą Kraków, a w czwartek Śląsk Wrocław podejmie Bruk-Bet Termalicę Nieciecza.

W pierwszej rundzie nie brakuje drużyn z niższych lig, m.in. Lechię Zielona Góra czeka daleki wyjazd na Lubelszczyznę na mecz z Orlętami Radzyń Podlaski. Obydwa kluby występują w trzeciej lidze (czwarty poziom), ale w innych grupach.

Zagra Wieczysta Smudy

W klasie okręgowej rywalizuje np. Powiśle Dzierzgoń (grupa Gdańsk II), a w czwartej lidze trenowana przez byłego selekcjonera reprezentacji Polski Franciszka Smudę Wieczysta Kraków (Małopolska Zachód).

Finał Pucharu Polski 2021/2022 ma się odbyć 2 maja przyszłego roku na PGE Narodowym w Warszawie. Taka była tradycja do 2019 roku, ale decydujące spotkanie dwóch ostatnich edycji rozegrano w Lublinie, ze względu na ograniczenia wynikające z pandemii COVID-19.

Bez zmian pozostaje pula nagród, która wynosi 10 milionów złotych, z których pięć trafi do zwycięzcy.