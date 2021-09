Prowadzone od kwietnia przez selekcjonerkę Ninę Patalon Polki zainaugurowały kwalifikacje piątkowym remisem 1:1 z Belgią w Gdańsku, gdzie pobity został rekord frekwencji na piłkarskim meczu kobiet w Polsce. Na trybunach zasiadło bowiem 8011 kibiców. Zespół Armenii doznał na początek wyjazdowej porażki z faworytem grupy Norwegią 0:10.

Biało-czerwone będą we wtorek zdecydowanym faworytem, co wynika ze światowego rankingu. Zajmują w nim 29. pozycję, a rywalki - 128. Polki w poniedziałek poleciały do Erywania, wieczorem przeprowadziły oficjalny trening na miejscowym Stadionie Republikańskim im. Wazgena Sarkisjana.

W grupie F grają też ekipy Albanii i Kosowa, które na inaugurację podzieliły się punktami (1:1).

Awansować nie będzie łatwo

Do rywalizacji w strefie UEFA zgłosiło się 51 zespołów narodowych. Zostały podzielone na dziewięć grup, sześcio- i pięciozespołowych.

Eliminacje potrwają rok. Zwycięzcy grup awansują bezpośrednio do finałów, a zespoły z drugich miejsc zagrają w barażach. Dwa najlepsze zapewnią sobie awans, a trzecia będzie miała jeszcze szansę w interkontynentalnym turnieju barażowym z udziałem 10 ekip.

W finałach MŚ wystąpią 32 drużyny, dwaj gospodarze - bez konieczności gry w kwalifikacjach.

Polki w kwalifikacjach do poprzednich MŚ (2019) zajęły w grupie trzecie miejsce, za Szkocją i Szwajcarią, a wyprzedziły Albanię i Białoruś, co nie dało im awansu.