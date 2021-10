Tarasiewicz to były środkowy pomocnik m. in. Śląska Wrocław, AS Nancy i reprezentacji Polski. 59-letni szkoleniowiec prowadził Śląsk (w 2008 roku wywalczył awans do ekstraklasy), Jagiellonię Białystok, ŁKS Łódź, Pogoń Szczecin (2012 awans do ekstraklasy), Zawiszę Bydgoszcz (2014 awans do ekstraklasy), Koronę Kielce i Miedź Legnica. Ostatnio, od października 2017 do marca 2020 roku, pracował w pierwszoligowym GKS Tychy.

Nowy trener Arki podpisał kontrakt do końca obecnego sezonu.

Marzec trzecim zwolnionym trenerem

Marzec stracił pracę po przegranej w niedzielę w Łodzi z ŁKS 0:1. 52-letni szkoleniowiec przejął drużynę 17 grudnia 2020 roku po Ireneuszu Mamrocie. W poprzednich rozgrywkach pod jego wodzą żółto-niebiescy zajęli w 1. lidze czwartą lokatę i zakwalifikowali się do baraży o ekstraklasę, jednak w pierwszej rundzie ulegli na własnym stadionie ŁKS 0:1.

W tym sezonie gdynianie także mieli wywalczyć awans, ale na razie spisują się poniżej oczekiwań. W 13 meczach zdobyli 20 punktów, na co złożyło się sześć zwycięstw, dwa remisy i pięć porażek, przy bramkowym bilansie 21-13. Plasują się w tabeli na szóstej pozycji (wiele zespołów ma jednak jedno spotkanie rozegrane mniej) i do prowadzącego Widzewa Łódź tracą aż 12 „oczek”.

Razem z Marcem, którego ważny do 30 czerwca 2022 roku kontrakt został rozwiązany za porozumieniem stron, odszedł także jego asystent Janusz Świerad.

To trzecia zmiana trenera w tym sezonie na zapleczu ekstraklasy. Wcześniej nowi szkoleniowcy pojawili się w Zagłębiu Sosnowiec oraz w ekipie najbliższego rywala Arki.