W spotkaniu wzięło udział 40 najlepiej rokujących zawodników i zawodniczek. Mieli oni okazję porozmawiać ze skautami PZPN, trenerami młodzieżowych kadr Polski: Bartłomiejem Zalewskim, Rafałem Lasockim, Marcinem Kasprowiczem i Marcinem Włodarskim, a także p.o. dyrektora sportowego PZPN Marcinem Dorną. Gośćmi specjalnymi spotkania byli portugalski selekcjoner pierwszej reprezentacji Paulo Sousa, były reprezentant Polski Sebastian Mila oraz znany tenisista Mariusz Fyrstenberg.

Wziął w nim udział starający się o polskie obywatelstwo i szykowany do gry w biało-czerwonych barwach Cash. To 24-letni boczny obrońca, mogący występować również jako skrzydłowy. Do 2020 roku grał w Nottingham Forest, skąd przeszedł do Aston Villi. W piątek wieczorem Sousa obserwował jego występ na stadionie Arsenalu Londyn. Ekipa z Birmingham przegrała 1:3.

Ostatnio sprawa Casha nabrała jednak dużego przyspieszenia. Piłkarz złożył już wszystkie wymagane dokumenty, a selekcjonerowi bardzo zależy na "pozyskaniu" go do kadry. Są czynione intensywne starania, aby jak najszybciej otrzymał polski paszport, dzięki czemu mógłby zostać powołany na listopadowe mecze eliminacji mistrzostw świata - na wyjeździe z Andorą i w Warszawie z Węgrami.

Było to już 19. takie spotkanie przedstawicieli PZPN z najzdolniejszą polską młodzieżą urodzoną poza granicami kraju bądź na stałe mieszkającą poza granicami, a szóste w Londynie. Wcześniej 12 podobnych sesji odbyło się w Kolonii i jedna w Monachium w Niemczech. Ich celem jest zachęcenie utalentowanych młodych piłkarzy polskiego pochodzenia do tego, by reprezentowali Polskę. Pomysłodawcami tej inicjatywy są główny koordynator skautingu zagranicznego PZPN Maciej Chorążyk oraz konsul generalny w Kolonii Jakub Jan Wawrzyniak.

Jesteśmy dumni, że już po raz kolejny mogliśmy gościć największe talenty piłkarskie z Wielkiej Brytanii i Irlandii. Cieszymy się, że pomimo mieszkania poza Polską, młodzi piłkarze i piłkarki chcą przywdziewać barwy biało-czerwone. Mamy nadzieję, że obecni tu sportowcy w przyszłości będą stanowić o sile polskiego futbolu. Współpraca PZPN to dla ambasady wspaniała okazja, aby podkreślić, jak ważne jest utrzymywanie związków z krajem ojczystym wśród najmłodszych pokoleń żyjących na emigracji – powiedziała charge d'affaires ambasady RP Agnieszka Kowalska.

Po roku przerwy wróciliśmy ze spotkaniem skautingu zagranicznego PZPN w Londynie. Zależy nam bardzo, aby uczestniczący w nim zawodnicy polskiego pochodzenia na Wyspach i osoby im towarzyszące poczuli, że myślimy o nich i są dla nas niezwykle ważni. Podobnie jak w poprzednich latach z ramienia PZPN swoją obecnością zaszczyciła nas delegacja bardzo wysokiego szczebla. Byli z nami p.o. dyrektora sportowego Marcin Dorna i trenerzy kadr narodowych, co pokazuje jak poważnie traktowane jest to spotkanie z punktu widzenia związku - podkreślił Maciej Chorążyk.