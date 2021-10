Prezes PZPN Cezary Kulesza poinformował we wtorek, że wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł podpisał akt uznania polskiego obywatelstwa dla 24-letniego piłkarza Aston Villi.

Dziękuję Prezydentowi Andrzejowi Dudzie za piątkowe spotkanie, w efekcie którego Wojewoda Konstanty Radziwiłł podpisał dziś akt uznania obywatelstwa RP dla Matty'ego Casha. Cieszymy się, że zawodnik będzie wkrótce do dyspozycji selekcjonera Paulo Sousy - napisał we wtorek Kulesza.

To, że podpisano akt uznania obywatelstwa dla Casha, nie oznacza automatycznie, iż już dzisiaj mógłby zagrać w reprezentacji Sousy. Aby wybiec na boisko np. w meczu eliminacji mistrzostw świata, musi posiadać polski paszport.

Walczący o awans na mundial biało-czerwoni zagrają 12 listopada na wyjeździe z Andorą i trzy dni później w Warszawie z Węgrami.

Matty może być powołany do kadry, ale żeby zagrać, musi posiadać odpowiedni dokument. W tym przypadku paszport. Dokumenty wszystkich zawodników sprawdza bowiem wcześniej delegat meczu - powiedział PAP rzecznik prasowy PZPN i team menedżer reprezentacji Polski Jakub Kwiatkowski.

Obecnie trwają więc starania, aby wszystkie formalności zostały załatwione jeszcze przed meczem z Andorą. Możliwe, że na razie piłkarz będzie miał tymczasowy paszport.

Powołania dla piłkarzy do reprezentacji na najbliższe mecze zostaną wysłane z PZPN 1 listopada.

Mający polskie pochodzenie Cash to urodzony w Slough pod Londynem boczny obrońca, mogący występować również jako skrzydłowy. Do 2020 roku grał w Nottingham Forest, skąd przeszedł do Aston Villi. W piątek wieczorem Sousa obserwował jego występ na stadionie Arsenalu Londyn. Ekipa z Birmingham przegrała 1:3.