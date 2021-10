Dziękuję za zaproszenie, możliwość spotkania z najważniejszymi ludźmi środowiska piłkarskiego w Polsce. Będę mówił na sali m.in. o roli dyrektorów w klubach. I o wszystkich procesach, które muszą zajść, żeby wytrenować piłkarza. Nie tylko na boisku - zapowiedział w poniedziałkowe południe Abidal na spotkaniu z mediami.

Reklama

Jak później przyznał, cytowany przez Ekstraklasę S.A., wszystko zaczyna się od dyrektora akademii.

Musi mieć ogólną strategię, którą wdrażają wszyscy pracownicy akademii. Bez tego klub nie będzie wychowywał zawodników mogących zasilić np. pierwszy zespół. Zawodnika trzeba wychowywać stopniowo. Samo to, że mamy utalentowanych 12- i 13-latków nie wystarczy. Kluczowa jest rola trenera, który również musi zostać odpowiednio wyszkolony. Musi brać udział w kursach oraz stażach zagranicznych. We Francji kładzie się na to duży nacisk i podobnie powinno to działać w Polsce - podkreślił Abidal.

Francuz w przeszłości był piłkarzem, a później dyrektorem Barcelony. Obecnie współpracuje z fundacją LTT Sports.

Wśród zagranicznych prelegentów znaleźli się też Xavier Tamarit (trener pracujący m.in. w Southampton, Velez Sarsfield, Valencii CF, Alaves) oraz Sebastian Zelichowski, dyrektor techniczny Herthy Berlin.

Tamarit mówił o filozofii długoletniego procesu treningowego, natomiast Zelichowski o przykładach działania dyrektorów sportowych w niemieckich klubach.

Współpraca z PZPN jest znakomita

Mamy piękne stadiony, coraz więcej obiektów, jeżeli chodzi o akademie piłkarskie. Czas na wymianę doświadczeń na poziomie międzynarodowym. Chcemy inwestować w kapitał ludzki, którzy jest potrzebny do rozwoju polskiej piłki. Bardzo dziękuję PZPN. Przez wiele lat lata staraliśmy się wnieść tę współpracę na wyższy poziom. Dzisiaj jest ona naprawdę znakomita - zaznaczył prezes Ekstraklasy S.A. Marcin Animucki.

Przypomniał, że to nie jest pierwsze tego typu szkolenie.

Były już spotkania przed pandemią, jeszcze w formacie, gdy ekstraklasa liczyła 16 drużyn. Gościliśmy przedstawicieli m.in. Ajaksu Amsterdam czy Anderlechtu. Teraz jednak po raz pierwszy udało się zorganizować warsztaty w tak dużym gronie. Będziemy planować kolejne szkolenia, nawet w tym sezonie. Widać, że jest zapotrzebowanie na tego typu działania. Chcemy rozmawiać, wymieniać się doświadczeniami, aby powielać sprawdzone metody treningowe. Ale też myśleć o nowoczesnych rozwiązaniach, które chcemy w Polsce zastosować - zapowiedział prezes Ekstraklasy S.A.

Szansa na wymianę doświadczeń

W warsztatach na stadionie Legii biorą udział m.in. dyrektorzy sportowi oraz trenerzy odpowiedzialni w klubach za piłkę juniorską.

Reklama

Mamy na sali przedstawicieli 36 klubów, czyli wszystkich ekstraklasowych i pierwszoligowych. Łącznie około 150 osób. Z klubów ekstraklasy zapraszaliśmy po pięć osób, a z pierwszej ligi jedną albo dwie. Ale nie ograniczaliśmy się. Jeśli była potrzeba, każdy mógł przyjechać. Jest szansa na wymianę doświadczeń, również w kuluarach. W ostatnich latach brakowało nam tych kontaktów w kuluarach - podkreślił Animucki, przypominając czasy pandemii.

Wierzymy, że najtrudniejszy czas jest już za nami. Mamy jedną z najlepszych baz infrastrukturalnych w Europie. Jesteśmy w czołówce, jeśli chodzi o nowoczesne stadiony. Powstały świetne akademie - najpierw Zagłębia Lubin, Lecha Poznań. Mamy wspaniały ośrodek w Legii, jeden z najnowocześniejszych w Europie. Teraz byłem na Cracovii, czekamy na kolejne - dodał.

PZPN chce działać

PZPN podczas spotkania z dziennikarzami reprezentował wiceprezes ds. szkolenia Maciej Mateńko, natomiast na sali wykładowej gościł m.in. prezes Cezary Kulesza.

Chcemy zacieśnić współpracę z Ekstraklasą. Razem z dyrektorem sportowym PZPN Marcinem Dorną planujemy regularne spotkania z trenerami pracującymi w Centralnej Lidze Juniorów. Chcemy pokazać, jakie tendencje są aktualnie w europejskiej piłce, zachęcić do bardziej ofensywnej gry. Mamy przemyślenia na ten temat - podkreślił Mateńko.

Warsztaty rozpoczęły się w poniedziałkowe przedpołudnie. Trwały do wieczora, a kolejne zajęcia zaplanowano na wtorek.

Jak przyznał dyrektor operacyjny Ekstraklasy S.A. Marcin Stefański, w poniedziałek odbyło się m.in. spotkanie dotyczące aspektów wychowania młodego piłkarza, a w popołudniowej części wykład na temat roli dyrektora sportowego.

Rozmawiamy o tym, czego nam brakuje, jakie panują trendy. Są ćwiczenia interaktywne dla klubów, możliwość wymiany informacji. Natomiast jutro będzie sesja przeznaczona dla trenerów, pracowników PZPN. Przedyskutujemy wszystkie najważniejsze problemy. My jako Ekstraklasa służymy doświadczeniem, pomocą logistyczną. Za kilka lat te problemy, o których dyskutujemy, zapewne nie znikną, ale liczymy, że pójdziemy mocno do przodu - podkreślił Stefański.