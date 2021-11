Mający polskie pochodzenie Cash to urodzony w Slough pod Londynem boczny obrońca, mogący występować również jako skrzydłowy. Do 2020 roku grał w Nottingham Forest, skąd przeszedł do Aston Villi.

W 27-osobowej kadrze nie ma żadnego piłkarza z polskiej ligi. Do reprezentacji wraca Arkadiusz Milik, którego z udziału w niedawnych mistrzostwach Europy wykluczyła kontuzja.

Po raz pierwszy powołany został natomiast 22-letni bramkarz FC Kopenhaga Kamil Grabara.

Na mundial w Katarze awansują bezpośrednio zwycięzcy każdej z grup, a drugie zespoły zagrają w marcu w dwustopniowych barażach. W grupie I prowadzi Anglia - 20 punktów, Polska ma 17, Albania - 15, Węgry - 11, Andora - 6, a San Marino pozostaje bez punktu.