Do meczu z Andorą przygotowujemy się jak do każdego innego spotkania. Chcemy wygrać i zapewnić sobie udział w barażach. Zapewne po tym meczu nastąpią kolejne decyzje, analiza tego, jak będzie wyglądać drugie spotkanie. Na razie nie możemy myśleć, co będzie w marcu, skoro to nie jest jeszcze pewne. Dlatego skupiamy się tylko na Andorze - powiedział Lewandowski podczas konferencji prasowej w Hiszpanii, gdzie kadra Paulo Sousy przygotowuje się do piątkowego meczu.

Reklama

W reprezentacji zadebiutuje wkrótce Matty Cash, obrońca Aston Villi, który niedawno odebrał tymczasowy paszport. Jakie wrażenie zrobił na kapitanie?

To otwarty, uśmiechnięty chłopak, kontaktowy, już wczoraj można było to zobaczyć. Jeżeli chodzi o sprawy sportowe, za nami dopiero dwie jednostki treningowe, w tym rozruch. Tutaj za dużo nie ma co mówić, ale piłkarz grający w Premier League na pewno prezentuje odpowiednie umiejętności. Więc jestem o to spokojny - przyznał Lewandowski.

Kadra Sousy przebywa od poniedziałku w hotelu Camiral koło Girony, natomiast treningi odbywają się na boisku treningowym położonym obok hotelu.

W czwartek piłkarze wyjadą autorem do Andory, gdzie w piątkowy wieczór zagrają z gospodarzami mecz grupy I eliminacji mistrzostw świata.

Dzień po spotkaniu z Andorą biało-czerwoni przylecą do Warszawy. 15 listopada - na koniec eliminacji - zmierzą się w Warszawie z Węgrami.

Na mundial w Katarze awansują bezpośrednio zwycięzcy każdej z grup, a drugie zespoły zagrają w marcu w dwustopniowych barażach. W grupie I prowadzi Anglia (20 pkt). Polska ma 17 pkt, Albania - 15, Węgry - 11, Andora - 6, a San Marino pozostaje bez punktu.