Biało-czerwone we wrześniu zremisowały w Gdańsku z Belgijkami 1:1 oraz pokonały na wyjeździe 1:0 Armenię. Miesiąc później bezbramkowo zremisowały w Łodzi z Norwegią i wygrały w Tychach z Albanią 2:0.

Choć zespół prowadzony od maja przez Ninę Patalon był faworytem spotkania, to rywalki objęły prowadzenie. W 4. minucie Liridona Syla po rzucie rożnym pokonała głową Karolinę Klabis, posyłając piłkę przy słupku.

Potem Kosowianki cofnęły się, zmuszając zespół gości do ataku pozycyjnego. Polkom udało się „rozerwać” tę zmasowaną defensywę. Debiutująca w seniorskiej reprezentacji 17-letnia napastniczka Karolina Gec co prawda najpierw spudłowała głową, ale w kolejnej akcji już trafiła do siatki po podaniu Natalii Padlli-Bidas z prawej strony.

Selekcjonerka biało-czerwonych głośnymi okrzykami zachęcała swoje zawodniczki do ataku. W 35. minucie prowadziły 2:1, kiedy długie podanie Adriany Achcińskiej z rzutu wolnego „zamknęła” przy słupku Martyna Wiankowska, strzelając między nogami bramkarki.

W drugiej połowie Polki przeważały. Blisko pokonania kosowskiej bramkarki były Dominika Grabowska i Padilla-Bidas. W obu przypadkach Florentina Kolgeci obroniła.

Zespół gospodarzy zerwał się do ataku w ostatnich minutach i mogło to mu przynieść remis, gdyby w 89. minucie Klabis nie wygrała pojedynku sam na sam z Ereletą Memeti.

MŚ 2023 zostaną rozegrane w Australii i Nowej Zelandii. Zwycięzcy grup awansują do nich bezpośrednio, a zespoły z drugich miejsc zagrają w barażach. Dwa najlepsze zapewnią sobie awans, a trzecia będzie miała jeszcze szansę w interkontynentalnym turnieju barażowym z udziałem 10 ekip.

W turnieju finałowym wystąpią 32 drużyny, w tym dwaj gospodarze bez konieczności gry w kwalifikacjach.

Polki rozegrają mecz z Belgią 30 listopada o godz. 20.30 w Heverlee.

Kosowo – Polska 1:2 (1:2)

Bramki: 1:0 Liridona Syla (4-głową), 1:1 Karolina Gec (18), Martyna Wiankowska (25)

Żółte kartki: Kosowo - Edona Kryeziu, Lumbardha Misini, Besjana Recica, Donjeta Halilaj, Kaltrina Biqkaj, Ereleta Memeti, Verona Berisha; Polska - Natalia Padilla-Bidas, Martyna Wiankowska, Karolina Gec

Sędzia: Galija Eczewa (Bułgaria)

Kosowo: Florentina Kolgeci – Lumbardha Misini, Besarta Hisenaj, Lirydona Syla, Fatlinda Ramaj, Edona Kryeziu (72. Verona Berisha)– Kaltrina Biqkaj (72. Blerta Smaili), Donjeta Halilaj (46. Donica Grajqevci), Blerta Shala, Ereleta Memeti (92. Fleta Musaj)– Besjana Recica (46. Valentina Limani)

Polska: Karolina Klabis – Zofia Buszewska, Małgorzata Mesjasz, Paulina Dudek, Martyna Wiankowska – Nikol Kaletka (46. Gabriela Grzybowska), Adriana Achcińska, Dominika Grabowska – Weronika Zawistowska (87. Ewelina Kamczyk), Karolina Gec (75. Nikola Karczewska), Natalia Padilla-Bidas (75. Natalia Wróbel)