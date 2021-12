"Globo Esporte" twierdzi, że portugalski szkoleniowiec polskiej reprezentacji w najbliższą sobotę spotka się w Lizbonie z szefami słynnego brazylijskiego klubu, którzy będą go namawiać do jak najszybszego rozwiązania kontraktu z PZPN.

Co na to nasza futbolowa centrala? Z trenerem Sousą ostatnio rozmawialiśmy o barażach, dla nas sytuacja jest prosta. Był niedawno w Polsce i nic nie mówił o tym, że gdzieś indziej się wybiera, tylko rozmawialiśmy o przygotowywaniach do baraży - stwierdził w rozmowie z onet.p rzecznik PZPN i team menedżer reprezentacji Jakub Kwiatkowski.