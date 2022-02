Portugalski pomocnik Miguel Luis został wypożyczony z Rakowa Częstochowa do Warty Poznań do końca sezonu. To kolejny piłkarz, po Danielu Szelągowskim i Australijczyku Jordanie Courtney-Perkinsie, który z drużyny wicemistrza kraju podążył do stolicy Wielkopolski.

22-letni Luis jest wychowankiem klubu Academica Coimbra, ale już jako 10-latek trafił do Sportingu Lizbona, w którym występował na wszystkich szczeblach piłki juniorskiej, w drugiej drużynie, a w sezonie 2018/19 zadebiutował w pierwszym zespole. W barwach Sportingu rozegrał 15 spotkań, występował także w młodzieżowej reprezentacji swojego kraju. Reklama Portugalczyk w sierpniu ubiegłego roku z Vitorii Guimaraes trafił do Rakowa. Wystąpił tylko w jednym meczu ekstraklasy - przeciwko... Warcie. Jestem zadowolony z tego, że trafiłem do Warty. Chcę pokazać swoje umiejętności i pomóc drużynie w osiągnięciu wspólnego celu na ten sezon. Uważam, że jestem typem zawodnika, który ma dobrą wizję gry, niezły strzał z dystansu i lubię stwarzać kolegom sytuacje do strzelenia gola. Mam nadzieję, że to będzie dla Warty Poznań i dla mnie udane pół roku - przyznał piłkarz, cytowany przez oficjalną stronę klubową. Miguel Luis dołączył do Warty Luis jest już szóstym nowym zawodnikiem, który dołączył do poznańskiej drużyny tej zimy. Wcześniej jej zawodnikami zostali Fin Niilo Maenpaa z IFK Mariehamn, Kajetan Szmyt (powrót z Górnika Polkowice), a trzech piłkarzy zostało wypożyczonych do końca sezonu: Szelągowski, Courtey-Perkins oraz Miłosz Szczepański z Lechii Gdańsk. Warciarze rozgrywki rozpoczęli od remisu u siebie z Górnikiem Łęczna (1:1). W najbliższym meczu zmierzą się w Warszawie z Legią. W tabeli zajmują 17. miejsce. Olga Papiernik