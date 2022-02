Jednocześnie U.S. Soccer zawarł ugodę z reprezentacją USA kobiet w piłce nożnej (USWNT), potwierdzoną przez sąd okręgowy, dotyczącą rozdzielenia zaległych wynagrodzeń dla kadrowiczek - tj. kwoty 22 mln dolarów.

Dojście do porozumienia nie było łatwe. Zawodniczki reprezentacji osiągnęły bezprecedensowy sukces, pracując nad równym wynagrodzeniem dla siebie i przyszłych sportowców. Spuścizna i starania poprzedniczek pozwoliły na to, by dziś czuć satysfakcję, z tego, że uczyniono coś dla wszystkich kobiet i dziewcząt, także tych, które pójdą w nasze ślady - napisano we wspólnym oświadczeniu obydwu organizacji.

Dodatkowo 2 miliony dolarów trafią do fundacji, która pomaga piłkarkom w znalezieniu nowej drogi po zakończeniu sportowej kariery, a także realizuje projekty związane z piłką nożną kobiet i dziewcząt.

Prezydent USA Joe Biden wyraził na Twitterze zadowolenie z osiągniętego porozumienia.

Jestem dumny z @USWNT, z tego, że nigdy się nie poddają – na boisku i poza nim. Teraz jesteśmy bliżej likwidacji różnic wynagrodzeń w każdej branży – napisał na Twitterze.

Porozumienie zakończyło spór trwający od 2016 roku. Niektóre zawodniczki złożyły wówczas federalną skargę dotyczącą dyskryminacji płacowej, twierdząc, że otrzymują mniej niż mężczyźni, mimo że generują wyższe dochody dla federacji USA, gdyż osiągają większe sukcesy. W 2019 r. reprezentacja kobiet zdobyła po raz czwarty mistrzostwo świata (wcześniej 1991, 1999 i 2015).

Jedne z najlepszych i najbardziej znanych zawodniczek reprezentacji Megan Rapinoe i Alex Morgan nie kryły satysfakcji z ugody, choć nie zostały spełnione wszystkie pierwotne żądania zawodniczek.

To monumentalny krok naprzód w poczuciu szacunku i tego, że jesteśmy doceniane. Naprawia nasze relacje z amerykańską federacją piłki nożnej. Traktuję to jako zwycięstwo nie tylko naszego zespołu czy sportu, ale ogólnie kobiet – powiedziała Morgan.

Jedyną sprawiedliwością, jaka wynika z tego porozumienia jest fakt, że wiemy, że coś takiego (nierówność w płacach - PAP) nigdy się nie powtórzy. Tym samym możemy zrobić krok do przodu w staraniach, by piłka nożna była najlepszym sportem w tym kraju, stworzyć następnym pokoleniom o wiele lepsze warunki do jej uprawiania - powiedziała Rapinoe.