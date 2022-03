W czwartek Włosi ulegli w Palermo znacznie niżej notowanej Macedonii Północnej 0:1, a zwycięską bramkę zdobył w doliczonym czasie drugiej połowy Aleksandar Trajkovski. W finale baraży zwycięzcy zagrają z Portugalią. Italii zabraknie na mundialu po raz drugi z rzędu, ale między tymi turniejami w ubiegłym roku wywalczyła mistrzostwo Europy.

Jestem jeszcze młody. Po triumfie w mistrzostwach Europy chcę zwyciężyć także w mistrzostwach świata, ale na realizację tego drugiego celu potrzebuję jeszcze czasu - powiedział Mancini.

Jego kontrakt z FIGC obowiązuje do końca mundialu w 2026 roku w Ameryce Północnej. Tuż po porażce z Macedonią Północną nie chciał przesądzać, czy będzie chciał go wypełnić, czy odejdzie z pracy wcześniej. Na pozostanie namawiali go m.in. prezes federacji Gabriele Gravina i niektórzy piłkarze, a także eksperci i komentatorzy.

Teraz musi rozpocząć się nowy cykl - zaznaczył szkoleniowiec.

We wtorek, gdy Macedonia Płn. i Portugalia walczyć będą o przepustkę na mundial, Włochy zmierzą się towarzysko z Turcją, która w półfinale baraży uległa właśnie Portugalii.