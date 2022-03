W eliminacjach Euro 2000 Polska trafiła do grupy ze Szwecją, Anglią, Bułgarią i Luksemburgiem. Z dwiema ostatnimi z tych drużyn wygrała wszystkie mecze. Z Anglią przegrała na Wembley 1:3, a w Warszawie bezbramkowo zremisowała.

Reklama

Wójcikowi się nie udało

"Wyspiarze" prezentowali się przeciętnie. Ich dwa remisy z Bułgarią oraz tylko punkt wywalczony w spotkaniach ze Szwecją spowodowały, że 9 października 1999 roku nerwowo oglądali mecz Szwecja - Polska.

Podopieczni trenera Janusza Wójcika do Szwecji jechali pełni nadziei, bo gospodarze byli już pewni gry na Euro, a im wystarczał remis, aby awansować do barażów. Celu jednak nie osiągnęli. Korzystny dla biało-czerwonych rezultat utrzymywał się do 64. minuty. Wówczas na listę strzelców wpisał się Kennet Anderson. W końcówce wynik ustalił Henrik Larsson.

Reklama

"Dwója z Rasundy" - napisał "Przegląd Sportowy", "Przeminęło z deszczem" - relację zatytułował tygodnik "Piłka Nożna".

Po porażce Wójcik pożegnał się z posadą selekcjonera. Szwedzi natomiast drogę Polakom na Euro zamknęli również cztery lata później. W przedostatniej kolejce pokonali biało-czerwonych w Chorzowie 2:0, a następnie, gdy byli już pewni awansu, niespodziewanie ulegli u siebie Łotwie 0:1 i ta drużyna wystąpiła w barażach.

Na Euro też nam nie wyszło

Kolejny mecz "o wszystko" ze Szwecją miał miejsce podczas ubiegłorocznych mistrzostw Europy. Polska po porażce ze Słowacją 1:2 i remisie z Hiszpanią 1:1 zajmowała ostatnie miejsce w tabeli grupy E i potrzebowała zwycięstwa ze Skandynawami, aby awansować do 1/8 finału. W Sankt Petersburgu Szwedzi wygrali 3:2.

We wtorek w Chorzowie Polska i Szwecja zmierzą się w finale baraży o awans na tegoroczne mistrzostwa świata w Katarze.