Cztery dni później o godz. 14 czasu polskiego biało-czerwoni w Ar-Rajjan na Education City Stadium zagrają z Arabią Saudyjską, a na zakończenie rywalizacji w grupie C 30 listopada ponownie na Stadium 974 w stolicy Kataru spotkają się z Argentyną.

Reklama

Pierwszym meczem mundialu nie będzie tradycyjnie spotkanie z udziałem gospodarzy. 21 listopada wyjdą oni na boisko o godz. 17 (19 w Katarze), a wcześniej odbędą się dwa inne spotkania. O godz. 11 Senegal zagra z Holandią, a trzy godziny później Anglia z Iranem.

Z każdej ośmiu czterozespołowych grup po dwie najlepsze drużyny awansują do 1/8 finału.

Faza grupowa potrwa od 21 listopada do 2 grudnia, 3-6 grudnia to terminy spotkań 1/8 finału, terminy ćwierćfinałów to 9-10 grudnia, półfinały zostaną rozegrane 13 i 14 grudnia, mecz o trzecie miejsce 17 grudnia, a mistrz globu będzie znany dzień później.

Reklama