Kibice będą mogli nabywać bilety od godziny 11:00. Wejściówki kupować można poprzez oficjalną stronę FIFA.

Tanio nie jest. Na mecze grupowe ceny biletów wahają się od 300 zł do 900 zł. Jeśli Polska wyjdzie z grupy, to za obejrzenie spotkania w 1/8 finału trzeba zapłacić od 400 do 1150 zł. Ćwierćfinał to koszt od 870 zł do 1800 zł. Półfinał: 1500 zł do 4000 zł, a finał: od 2500 zł do 6800 zł.