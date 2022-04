Meksyk, Arabia Saudyjska i Argentyna będą grupowymi rywalami piłkarskiej reprezentacji Polski na mistrzostwach świata w Katarze. Według Zbigniewa Bońka to bardzo atrakcyjni rywale, ale jest szansa, by z nimi powalczyć o awans do kolejnej fazy mundialu.

Były prezes PZPN tuż po losowaniu był gościem programu "Meczyki LIVE". "Zibi" był zadowolony z rywali na jakich trafili biało-czerwoni. Fajna grupa, jest w niej trochę historii. Nie ma tam drużyn z Europy, co jest lepsze dla fazy pucharowej. Na pewno jest trudna, ale moim zdaniem mamy realną szansę na wyjście z niej - uważa Boniek. Reklama W trakcie rozmowy były sternik polskiego futbolu podkreślił, że po awansie na mundial cały splendor nie powinien spadać tylko na obecnego selekcjonera, ale swoje zasługi ma też poprzedni opiekun kadry. Michniewicz nie wygrał eliminacji. To Paulo Sousa zajął drugie miejsce w grupie i zdobył 20 punktów - zaznaczył Boniek. Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję