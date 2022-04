Podczas samego spotkania rozegranego 12 kwietnia w Warszawie oraz dzięki towarzyszącym widowisku zbiórkom i aukcjom charytatywnym zebrano dokładnie kwotę 1 042 000 zł.

Cała suma zostanie przekazana przez współorganizatora wydarzenia Ambasadę Ukrainy uchodźcom wewnętrznym w Ukrainie.

Mecz obejrzało ponad 18 tysięcy widzów.

Mamy satysfakcję, że to szlachetne wydarzenie z udziałem Legii Warszawa miało wymiar międzynarodowy i – co dla nas najważniejsze – przyczyniło się do realnej pomocy osobom pokrzywdzonym wojną. Dziękujemy drużynie Dynama Kijów, ambasadzie Ukrainy, kibicom, sponsorom i setkom osób, którzy w trosce o los narodu ukraińskiego zaangażowali się w stojącą na wysokim poziomie organizację spotkania. Zostając pierwszym gospodarzem europejskiego cyklu "Meczu o Pokój" otrzymaliśmy wyrazy uznania w wielu środowiskach w Polsce i zagranicą, wśród fanów futbolu, jak i osób z innych obszarów życia publicznego, biznesu, dyplomacji, które przy tej szczególnej okazji do nas dołączyły. Cieszymy się, że wspólnie okazaliśmy ogromne pokłady empatii i solidarności, a stadion Legii stał się obiektem kumulującym te uczucia - powiedział prezes i właściciel Legii Warszawa Dariusz Mioduski.

Mecz Legii z Dynamem był piłkarskim, artystycznym i antywojennym widowiskiem, które zwróciło uwagę świata sportu i społeczności międzynarodowej na dramatyczny los zwykłych ludzi, zmuszonych do pozostawienia swoich domów i rodzin w wyniku inwazji Rosji.