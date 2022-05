Piłkarska reprezentacja Polski do lat 17 w Lod przegrała z Holandią 1:2 (0:0) w swoim drugim występie w grupie B w mistrzostwach Europy w Izraelu. Biało-czerwoni do minimum ograniczyli szanse na awans do ćwierćfinałów.

Zespoły do czwartkowego spotkania przystępowały w różnych nastrojach. W 1. kolejce biało-czerwoni doznali wysokiej porażki z Francją 1:6, a Holandia wygrała z Bułgarią 3:1. Zespół "Oranje" to czterokrotny triumfator tej imprezy i zarazem obrońca tytułu. Reklama Wynik do przerwy był lepszy niż gra Polaków. Bliżsi zdobycia gola byli rywale. Szczególnie groźny był Gabriel Misehouy. Bez zarzutu spisywał się bramkarz Jakub Murawski, a raz piłka po strzale Holendrów odbiła się od poprzeczki. Michniewicz chciałby, żeby Lewandowski grał w Barcelonie Zobacz również Tuż po przerwie polska obrona nie ustrzegła się błędu, który zakończył się rzutem karnym. Pewnym jego egzekutorem okazał się Dean Huijsen, który zmylił bramkarza. Polacy grali ambitnie do końcowego gwizdka, co zostało nagrodzone wyrównującym trafieniem Tomasio Guercio, po dośrodkowaniu rezerwowego Kacpra Masiaka. Była nawet szansa na drugiego gola po uderzeniu z ostrego kąta przez Szymona Dobę. Biało-czerwoni w doliczonym czasie gry postawili wszystko na jedną kartę. Z bramki cieszyli się jednak rywale, którzy wykorzystali kontrę. Strzelcem zwycięskiej bramki okazał się zmiennik Yoram Lorenzo Ismael Boerhout. Reklama Podopieczni trenera Dariusza Gęsiora w ostatnim meczu grupowym zmierzą się w niedzielę z Bułgarią. Mistrzostwa Europy U-17 od siedmiu lat odbywają się w formacie z 16 drużynami, wcześniej uczestniczyło osiem. Do ćwierćfinałów awansują po dwa najlepsze zespoły z czterech grup. Rywalizacja w Izraelu zakończy się 1 czerwca. Reklama W latach 1982-2001 rozgrywano mistrzostwa Europy do lat 16. Dopiero od 2002 ten turniej odbywa się jako U-17. Dwie poprzednie edycje - w 2020 i 2021 roku - odwołano z powodu pandemii koronawirusa. W 2019 roku mistrzem została Holandia. W polskim futbolu turnieje w tych kategoriach wiekowych kojarzą się bardzo dobrze. W 1993 roku biało-czerwoni, prowadzeni przez Andrzeja Zamilskiego, triumfowali w imprezie (wówczas do lat 16). Natomiast w 1999 roku, pod wodzą Michała Globisza, zajęli drugie miejsce (również do lat 16). W kolekcji jest także brąz ME U-16 z 1990 roku, kiedy trenerem był Wiktor Stasiuk. Po raz ostatni polscy piłkarze występowali w ME do lat 17 w 2012 roku - drużyna Marcina Dorny dotarła wówczas do półfinału (nie rozgrywano meczu o brąz). Holandia - Polska 2:1 (0:0)

Bramki: dla Holandii - Dean Huijsen (51-karny), Yoram Lorenzo Ismael Boerhout (90+3); dla Polski - Tomasio Guercio (88)