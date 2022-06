Po ubiegłorocznych ME UEFA ukarała Węgry zakazem wpuszczenia kibiców na dwa najbliższe spotkania pod swoją egidą. Według brytyjskich mediów, m.in. BBC i Sky Sports, Węgrzy zamierzają jednak obejść ten zakaz korzystając z art. 73 przepisów dyscyplinarnych UEFA, który mówi, że na "mecze bez publiczności" można zaprosić bezpłatnie dzieci do lat 14 "pod należytą opieką". Do węgierskiej federacji miało już wpłynąć 30 tys. zgłoszeń od najmłodszych fanów futbolu, którzy zostali w odpowiedni sposób zarejestrowani.

Reklama

Węgry i Anglia grają w jednej grupie najwyższej dywizji Ligi Narodów razem z Niemcami i Włochami.

Jak wspomniała stacja BBC, podobny zabieg planują Anglicy, by uniknąć gry przy pustych trybunach z Włochami 11 czerwca w Wolverhampton. Na widowni stadionu Molineux ma jednak zasiąść tylko 2000 dzieci.