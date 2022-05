Reklama

Mecz pomiędzy mistrzem Europy a zwycięzcą Copa America odbędzie się po raz pierwszy od 1993 roku. W ostatnim spotkaniu Argentyńczycy pokonali reprezentację Danii 5-4 w rzutach karnych.

Italia postara się zakończyć 35-letni okres bez zwycięstwa nad Argentyną. Włosi ostatni raz pokonali tego rywala w 1987 roku.

Pożegnanie Giorgio Chielliniego

Finalissima będzie godną okazją, by z ekipą "Azzurich" pożegnał się Giorgio Chiellini. Piłkarz, który przez lata był ostoją defensywy, do tej pory w reprezentacji zagrał 116 meczów.

To będzie świetne zakończenie kariery. Argentyna, na czele z Lionelem Messim, ma świetnych graczy. Cieszę się, że w moim ostatnim meczu zagram przeciwko jednemu z najlepszych piłkarzy w historii - przyznał Chiellini, który zakończył już też długą przygodę z Juventusem.

Odmienna forma zespołów

Od ubiegłorocznych mistrzostw obu kontynentów obie drużyny osiągają odmienne wyniki.

Reprezentacja Argentyny pewnie zakwalifikowała się do mistrzostw świata w Katarze, a ostatniej porażki doznała z Brazylią w lipcu 2019 roku w poprzednim Copa America. Włosi z kolei nie wykorzystali szansy, by bezpośrednio z grupy awansować do mundialu, a w półfinale baraży przegrali sensacyjnie z Macedonią Północną (0:1) i po raz drugi z rzędu opuszczą największy turniej piłkarski.

Trzy mecze w sześć lat

Umowa pomiędzy UEFA a CONMEBOL jest ważna do 2028 roku i zakłada rozegranie trzech meczów.

Mecz w Londynie rozpocznie się o godz. 20.45. W przypadku remisu po regulaminowym czasie gry, od razu odbędzie się konkurs rzutów karnych.