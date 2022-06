Krótko po tamtym transferze urodzony w Rudzie Śląskiej piłkarz przekonywał uczniów „swojej” szkoły podstawowej, że "warto w siebie wierzyć i spełniać czynami swoje marzenia".

Zawodnik wyjechał do Anglii w wieku 17 lat. Początkowo mieszkał w rodzinie zastępczej, po osiągnięciu pełnoletności zamieszkał już sam.

Początki kosztowały mnie bardzo dużo pracy, teraz to już bardziej przyjemność z tego, co robię - mówił.

Grabara podpisał wtedy trzyletnią umowę z Liverpoolem. Ruch nie ujawnił sumy kontraktu. Wiadomo tylko, że wówczas była ona najwyższa w historii klubu, mimo że piłkarz nie zdążył zagrać w najwyższej lidze. O pozyskanie golkipera starali się też działacze obu Manchesterów - City i United.

Fornalik widział w Grabarze ogromny talent

Urodzony w Rudzie Śląskiej bramkarz jest wychowankiem tamtejszego Wawelu Wirek, potem był zawodnikiem Stadionu Śląskiego i został ściągnięty do 14-krotnego mistrza Polski. Trafił do zespołu juniorów, w 2015 roku podpisał z Ruchem trzyletni kontrakt. W listopadzie 2015 zadebiutował w seniorskiej drużynie trzecioligowych rezerw. W polskiej ekstraklasie nie zdążył zagrać.

To wielki talent. Mimo młodego wieku zachowuje się na boisku bardzo dojrzale. Gdybym miał problemy z bramkarzami, dostałby szansę debiutu w ekstraklasie. Kamil ma predyspozycje, by zrobić międzynarodową karierę - komplementował go sześć lat temu ówczesny szkoleniowiec chorzowian Waldemar Fornalik.

Grabara na równi z Donnarummą

Grabara w wieku 17 lat został zaliczony do 60 największych piłkarskich talentów na świecie urodzonych w 1999 roku przez brytyjski dziennik Guardian. Był w tym gronie jedynym Polakiem i jednym z pięciu bramkarzy. Wyróżniony został też m.in. golkiper Milanu Gianluigi Donnarumma.

W minionym sezonie Grabara został mistrzem Danii w barwach FC Kopenhaga. Bramkarz przeniósł się do stolicy Danii w lipcu 2021 po rozwiązaniu umowy z Liverpoolem. Polak podpisał umowę do 2026 roku. Wcześniej był wypożyczany m.in. do FC Huddersfield i duńskiego Aarhus GF.

Autor: Piotr Girczys.