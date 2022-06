Selekcjoner gości Czesław Michniewicz nie ma wątpliwości, że jego zespół czeka trudne spotkanie.

Ale też da nam ono odpowiedzi, gdzie potrzebujemy poprawić naszą grę. Na tle tego przeciwnika te mankamenty, które czasami udaje się ukryć ze słabszym rywalem, będą bardzo widoczne - przyznał szkoleniowiec, który drużynę narodową poprowadzi po raz czwarty.

Z kolei Grzegorz Krychowiak uważa, że rywale mogą w środę zagrać z dodatkową determinacją po niespodziewanie wysokiej porażce z Holandią 1:4.

Jako piłkarz ze swojego doświadczenie wiem, że jak przegrywam, to chcę się zrewanżować w następnym spotkaniu. Oczekujemy trudnego meczu, ale też chcemy go wygrać i kontynuować nasze przygotowania do mistrzostw świata - zaznaczył pomocnik biało-czerwonych.

Przypuszczalny skład reprezentacji Polski na mecz z Belgią:

Bartłomiej Drągowski - Robert Gumny, Kamil Glik, Jan Bednarek, Tymoteusz Puchacz - Szymon Żurkowski, Grzegorz Krychowiak - Jakub Kamiński, Piotr Zieliński, Sebastian Szymański - Robert Lewandowski.

Zmiany w składzie Belgów

W barwach gospodarzy zabraknie Romelu Lukaku, który doznał kontuzji w spotkaniu z Holandią. Poza tym hiszpański selekcjoner Robert Martinez zapowiedział, że będą też inne zmiany, ale nie mają one związku z wynikiem pierwszego meczu.

Zmiany zostały zaplanowane z wyprzedzeniem w oparciu o to, jak zawodnicy zakończyli sezon klubowy i ile minut grali. Nie będą spowodowane tym, co wydarzyło się na boisku z Holandią - dodał.

Mecz w Brukseli zaplanowany jest na godzinę 20.45.