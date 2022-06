Gola dla prowadzonej przez trenera Macieja Stolarczyka drużyny strzelił Bartosz Białek (35).

Dla Niemiec zaś obie bramki strzelił Youssoufa Moukoko (25, 84).

W pierwszej połowie spotkania miała miejsce bardzo kontrowersyjna sytuacja. Jeden z Niemców we własnym polu karnym ewidentnie zagrał piłkę ręką. Polakom należała się "jedenastka", ale sędzia nie dostrzegł przewinienia.

Polacy w eliminacjach wywalczyli 18 punktów i ostatecznie zajęli trzecie miejsce w grupie B. Bezpośredni awans do przyszłorocznego turnieju finałowego ME wcześniej już wywalczyli Niemcy (27 pkt). Drugie miejsce zajęli Izraelczycy (19), którzy we wtorek pokonali San Marino 2:0 i wystąpią w barażach.