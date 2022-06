Biało-czerwoni mają cztery punkty i zajmują trzecie miejsce w grupie 4 dywizji A. Holendrzy mają siedem i są liderami. Na drugiej pozycji są mający również cztery "oczka" Belgowie.

Kiedy się przegrywa 1:6, to jest złość. Siedziała w nas sportowa złość, chcieliśmy się zrewanżować za to spotkanie z bardzo dobrym przeciwnikiem. Ten mecz powinien być przykładem tego, że poprzez ciężką pracę możemy rywalizować z najlepszymi i stwarzać sobie sytuacje, grając też dobrze w obronie - powiedział Krychowiak na antenie TVP Sport.

W Rotterdamie reprezentacja Polski prowadziła do 49. minuty 2:0, ale w 54. był już remis. W końcówce rzutu karnego dla gospodarzy nie wykorzystał Memphis Depay.

Jak się prowadzi 2:0 i traci się tak szybko bramki, to wtedy pojawiają się niedosyt i złość, że można było troszeczkę inaczej to rozegrać. Gdyby udało nam się dograć dłużej bez straty bramki, to mogliśmy pokusić się tutaj o zwycięstwo. Ale mieliśmy swoje sytuacji i w pierwszej, i w drugiej połowie, przeciwnicy również. Wydaje mi się, że to był wyrównany mecz pod tym względem. Oczywiście, (inicjatywa - PAP) była po ich stronie, ale patrząc na klasę rywala - to normalne - ocenił Krychowiak, który w swoim 91. w karierze występie w drużynie narodowej pełnił rolę kapitana.

Jego zdaniem szybko stracone gole były efektem taktycznej zmiany w ekipie rywali.

Wydaje mi się, że przeciwnicy zmienili trochę sposób gry. W pierwszej połowie starali się szukać zawodników między liniami, a to im za bardzo nie wychodziło. Po przerwie próbowali grać piłki za plecy naszej obrony i stąd te bramki. Chociaż z boiska ciężko tak przeanalizować, będzie na to czas, będziemy wyciągać wnioski, żeby takich bramek już nie tracić - zapewnił Krychowiak.

Chwalił też młodszych kolegów za to, że mimo niewielkiego doświadczenia w międzynarodowym futbolu nie zjadła ich w sobotę trema.

Żeby osiągnąć sukces w takim meczu, każdy zawodnik musi grać na odpowiednim poziomie. Wielu młodych zawodników, którzy dopiero weszli do tego zespołu, pokazało się z fantastycznej strony. Nie bali się, grali - wydaje mi się, że to jest klucz. Najważniejsze jest to, żeby nikt nie żałował, że nie daliśmy z siebie wszystkiego - podkreślił Krychowiak.

We wtorek w ostatnim czerwcowym meczu Polska podejmie Belgię, natomiast Holandia zagra u siebie z Walią.